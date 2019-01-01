Политика

Диписточник: Японии направят представление из-за провокации с Курилами

2 июля11:25

Дипломатический источник в МИД рассказал НСН, как ведомство ответит на демарш Японии.

Высокопоставленный источник близкий к министерству иностранных дел России сообщил НСН, что из-за демарша Японии с принадлежностью Курильских островов, который произошел в понедельник, 1 июля, ведомство отправит в адрес государства представление.

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Накануне на сайте G20 было опубликовано видео. В нем Южные Курилы были указаны как часть Японии. В ролике, который был изготовлен в качестве приглашения в Осаку, говорится о главных целях встречи. На карте крупным планом показана территория Японии, которая включает все четыре спорных острова Южных Курил — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Ранее глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов рассказал в беседе с НСН об ожиданиях японской стороны по поводу урегулирования территориальной принадлежности островов Южных Курил.

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ТЕГИ:КурилыРоссияЯпония