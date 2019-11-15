Москва и Вильнюс обменялись шпионами, но продолжат враждовать

15 ноября 201917:26
Алина Потёмкина

Литовский политолог рассказал НСН, что говорят в республике о помиловании россиян и зеркальном ответе Москвы. 

Литва и Россия совершили обмен осуждёнными за шпионаж. Об этом сообщила пресс-служба литовского президента Гитанаса Науседа. Отмечается, что Москва передала Вильнюсу двоих литовских граждан, а также норвежца Фруде Берга. Ранее сообщалось, что в Литве помиловали двух граждан России — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осуждённых за шпионаж в 2017 году. Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин тогда заявил, что ответ России будет зеркальным.

Несмотря на это, вероятность потепления отношений между странами ничтожно мала, заявил в эфире НСН литовский политолог Анатолий Иванов. По его мнению, о причинах решения о помиловании известно слишком мало, поэтому остаётся большой простор для беспочвенных фантазий.

«Не думаю, что это даст какой-то толчок российско-литовским отношениям. Больно уж специфическая область… Сегодня эксперты разного рода больше заняты жанром фэнтази — много говорят о том, как это может произойти. Общество больше занимает детективная сторона вопроса, чем реальная жизнь», — заметил Иванов.

Однако он отметил, что такое происходит впервые в истории Литвы. Но какие выгоды ищет для себя каждая сторона, по его мнению, остаётся только догадываться.

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«С юридической точки зрения, это прецедент. До этого ничего подобного никто в Литве ничего не делал, даже не было разговоров. Месяц назад они начались на пустом месте, достаточно быстро депутаты парламента создали закон, и президент его подписал. Что за этим стоит, никто не знает. Может, это какие-то игры спецслужб, может, требования родственников, может эти люди представляют значительную ценность для Литвы, трудно сказать. А сам факт, я считаю, достаточно любопытный и отрадный, потому что тюрьма никого ещё не делала счастливым. Тем более тюрьма в другой стране», — заключил Иванов.

Напомним, россияне Николай Филипченко и Сергей Моисеенко были приговорены в Литве к 10,5 и 10 годам тюрьмы соответственно. Их признали виновными в шпионаже в пользу России, а также попытках вербовки служащих департамента охраны руководства Литвы.


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