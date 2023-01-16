Арестович заявил, что власти Украины ведут себя «как идиоты» в ситуации с УПЦ

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что киевские власти в ситуации с Украинской православной церковью (УПЦ) ведут себя «как идиоты». Об этом рассказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Ходят слухи».

Он подчеркнул, что власти Украины должны не усиливать раскол, а «перетягивать» на свою сторону прихожан УПЦ и жестко репрессировать тех, кто выступает против политики украинских властей.

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Ранее военнослужащие вооружённых сил Украины начали записывать видео с призывами прекратить гонения на каноническую Украинскую православную церковь. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Оно обнародовало несколько таких видеообращений.

Служба безопасности Украины с 22 ноября проводит оперативные мероприятия в храмах и обителях УПЦ, в частности, в Киево-Печерской лавре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:ЦерковьУПЦУкраина
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