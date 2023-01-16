Арестович заявил, что власти Украины ведут себя «как идиоты» в ситуации с УПЦ

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что киевские власти в ситуации с Украинской православной церковью (УПЦ) ведут себя «как идиоты». Об этом рассказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Ходят слухи».

Он подчеркнул, что власти Украины должны не усиливать раскол, а «перетягивать» на свою сторону прихожан УПЦ и жестко репрессировать тех, кто выступает против политики украинских властей.