Монахи буддийского храма в Таиланде не прошли тест на наркотики

Буддийский храм в центральной части Таиланда опустел после того, как все его монахи не прошли тест на наркотики. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя власти таиландской провинции Пхетчабун.

По их данным, тест на наркотики был взят у четыре монахов, включая настоятеля храма в районе Бунг Сам Пхан. Анализ дал показал положительный результат на наличие метамфетамина. Монахов немедленно отстранили от служения и отправили в клинику для наркозависимых на реабилитацию.