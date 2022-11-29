Монахи буддийского храма в Таиланде не прошли тест на наркотики

Буддийский храм в центральной части Таиланда опустел после того, как все его монахи не прошли тест на наркотики. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя власти таиландской провинции Пхетчабун.

По их данным, тест на наркотики был взят у четыре монахов, включая настоятеля храма в районе Бунг Сам Пхан. Анализ дал показал положительный результат на наличие метамфетамина. Монахов немедленно отстранили от служения и отправили в клинику для наркозависимых на реабилитацию.

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Местные власти волнуются за жителей близлежащих деревень, так как они какое-то время не смогут совершать подаяния. В этой связи в храм направят новых монахи, чтобы прихожане, как и раньше в качестве «благого деяния» могли выполнять ритуал.

О наличии у новых монахов справок об отрицательных тестах на употребление наркотиков местные власти не сообщили.

Ранее пресс-служба столичной прокуратуры сообщила о том, что женщина, которая насмерть сбила мать и ребёнка на северо-западе Москвы, управляла автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

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ТЕГИ:НаркоманияТаиландХрамы
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