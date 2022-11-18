Осужденную за контрабанду наркотиков американку Грайнер этапировали в колонию в Мордовии

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России по делу о контрабанде наркотиков, этапировали в колонию в Мордовии. Об этом сообщила адвокат спортсменки Мария Благоволина.

Суд оставил в силе приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер

«Бриттни начала отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии. Мы были у нее в начале этой недели. Бриттни справляется с ситуацией настолько, насколько возможно, и старается держаться и адаптироваться к новым условиям», – цитирует защитника РЕН ТВ.

Американку Грайнер, которая выступает за екатеринбургский УГМК, задержали в аэропорту Шереметьево при попытке провезти гашишное масло, напоминает телеканал «360». Против баскетболистки возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. Во время суда Грайнер признала вину, отметив, что не имела умысла совершать преступление. Спортсменку приговорили к девяти годам колонии, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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