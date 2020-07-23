Молитва в превращенном в мечеть Ай-Софии продлится сутки

В преобразованный в мечеть собор Святой Софии (Айя-Софию) в Стамбуле назначены три имам и пять муэдзинов. Как сообщил глава управления по делам религии Турции Али Эрбаш, двое из них признавались лучшими чтецами Корана на международных конкурсах

В пятницу в мечети пройдет первое за 86 лет богослужение. Как пишут «Известия», молитва продлится с утра пятницы, 24 июля, до утра 25 июля, все это время собор будет открыт для верующих. Они обязаны входить внутрь только в маске, иметь при себе молитвенный коврик, а также, как отметил мэр Стамбула Али Ерликая, «запастись терпением и пониманием».

Митрополит Иларион: Превращение св. Софии в мечеть – пощечина христианству

Исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов в беседе с НСН отметил, что у православных христиан останется возможность посещать святое для них место.

«Могут ли православные посещать его и в какой-то части этого большого здания молиться и проводить обряды? Теоретически, это возможно. Есть примеры, когда такие вещи совершаются. Например, в Иерусалиме есть стена плача, где молятся иудеи. Над стеной плача возвышается мечеть Эль-Акса, там молятся мусульмане. Здесь, если по уму поступит официальная Анкара, то она может сохранить такое. Но думаю, у константинопольского патриарха Варфоломея не хватит возможности, чтобы пролоббировать такой подход», - заключил исламовед.

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ФОТО: РИА Новости/Бурджу Окутан
ТЕГИ:ТурцияМечетьСобор
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