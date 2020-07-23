Молитва в превращенном в мечеть Ай-Софии продлится сутки

В преобразованный в мечеть собор Святой Софии (Айя-Софию) в Стамбуле назначены три имам и пять муэдзинов. Как сообщил глава управления по делам религии Турции Али Эрбаш, двое из них признавались лучшими чтецами Корана на международных конкурсах

В пятницу в мечети пройдет первое за 86 лет богослужение. Как пишут «Известия», молитва продлится с утра пятницы, 24 июля, до утра 25 июля, все это время собор будет открыт для верующих. Они обязаны входить внутрь только в маске, иметь при себе молитвенный коврик, а также, как отметил мэр Стамбула Али Ерликая, «запастись терпением и пониманием».