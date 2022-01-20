«Молдовагаз» обязали погасить долг «Газпрому» до конца дня

В сообщении говорится, что комиссия по делам ЧС в Молдавии обязала «Молдовагаз» провести оплату до конца 20 января 2022 года.

По данным молдавского кабмина, компании не хватает примерно $25 млн. В итоге было принято решение предоставить «Молдовагазу» отсрочку по уплате НДС до 30 марта, а также выделить ей в аванс средства, которые предназначались для компенсации потребителям подорожания газа.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что компания «Газпром» может прекратить подачу газа в Молдавию в случае неуплаты за поставки в январе в полном объёме.

