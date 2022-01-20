В Молдавии ввели режим ЧП из-за энергетического кризиса

Режим ЧП ввели в Молдавии на 60 дней из-за энергетического кризиса и риска прекращения поставок газа, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

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Спикер Игорь Гросу отметил, что предложение ввести режим ЧП поддержали 50 депутатов, против выступил парламентарии блока «Коммунисты и социалисты».

Ранее «Газпром» предупредил Молдавию, что приостановит поставки газа в страну, если «Молдовагаз» не выплатит авансовый платеж до 20 января, сообщает RT.

После этого премьер-министр страны Наталья Гаврилица указала, что компания не успевает выплатить авансовый платеж за январь, в связи с чем кабмин Молдавии одобрил введение режима ЧП.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Шалапуда
ТЕГИ:КризисПарламентГазМолдавия
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