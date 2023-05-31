Молдавское руководство закрыло небо над страной

Молдавское правительство решило закрыть небо над республикой, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на кабмин страны.

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Сообщается, что данная мера обусловлена грядущей встречей Европейского политического сообщества на высшем уровне. Мероприятие состоится 1 июня. Уточняется, что любые полеты, в том числе и запуски БПЛА, запретят с 00:00 31 мая до 07:00 2 июня. В это время также не будут приниматься заявки на полеты.

Ранее сообщалось, что в Молдавии начались плановые учения резервистов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:ПолетыМолдавия

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