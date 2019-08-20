Ротшильды пришли в Молдавию - через покупку воздушной гавани
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» в эфире НСН рассказал, почему аэропорт Кишинева достался Ротшильдам.
Семья Ротшильдов стала владельцем международного аэропорта Кишинева. Компания представителя знаменитой финансовой династии Натаниэля Ротшильда NR Investments Ltd приобрела компанию Avia Invest, которая получила в концессию воздушную гавань молдавской столицы. Ротшильды получили контроль над аэропортом, несмотря на то, что им интересовались и российские бизнесмены.
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил, почему аэропорт Кишинева передали иностранцам.
«Мне сложно рассуждать, зачем семье Ротшильдов нужен молдавский аэропорт. Но вопрос в том, что аэропорт - это последнее, что могли продать в Молдавии. Вся страна давно распродана, все что в ней есть, давно не принадлежит народу. Большинство стратегических секторов экономики принадлежит внешним экономическим агентам. Аэропорт - это последнее, что можно было продать», - сказал он.
Ранее Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил, почему рано говорить об однозначном развороте Кишенева в сторону Москвы.
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