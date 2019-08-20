Ротшильды пришли в Молдавию - через покупку воздушной гавани

«Мне сложно рассуждать, зачем семье Ротшильдов нужен молдавский аэропорт. Но вопрос в том, что аэропорт - это последнее, что могли продать в Молдавии. Вся страна давно распродана, все что в ней есть, давно не принадлежит народу. Большинство стратегических секторов экономики принадлежит внешним экономическим агентам. Аэропорт - это последнее, что можно было продать», - сказал он.

Ранее Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил, почему рано говорить об однозначном развороте Кишенева в сторону Москвы.

