Конец сумасшествию. Молдавским политикам разрешили ездить в Россию

Молдавия отменила запрет на визиты своих чиновников и депутатов в Россию. Об этом в понедельник, 29 июля, заявил президент республики Игорь Додон. Запрет действовал с марта 2017 года, по словам Додона, первая делегация Молдавии уже отправилась в Москву. Также Россию вскоре может посетить премьер-министр Молдавии Майя Санду.

Председатель молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН заявил, что говорить об однозначном развороте Кишенева в сторону Москвы рановато, но в самой Молдавии последние изменения оценивают позитивно.

«Я бы не спешил с такими выводами о том, что Молдавия разворачивается на восток к России. Я бы, наверное, сформулировал это следующим образом: отменяются те сумасшедшие запреты, которые были введены олигархической властью Влада Плахотнюка, безумные выпады в адрес России. И почему он это делал – всем понятно. Он хотел понравиться Западу. Он надеялся на то, что Запад будет закрывать глаза на воровство, на тот беспредел, что происходит в Молдавии, лишь потому, что такие посылы в сторону России будут от той олигархической власти и лично Плахотнюка», - сказал он.