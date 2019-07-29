Конец сумасшествию. Молдавским политикам разрешили ездить в Россию
Председатель молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев рассказал НСН, почему в Молдавии рады отмене русофобских решений Плахотнюка.
Молдавия отменила запрет на визиты своих чиновников и депутатов в Россию. Об этом в понедельник, 29 июля, заявил президент республики Игорь Додон. Запрет действовал с марта 2017 года, по словам Додона, первая делегация Молдавии уже отправилась в Москву. Также Россию вскоре может посетить премьер-министр Молдавии Майя Санду.
Председатель молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН заявил, что говорить об однозначном развороте Кишенева в сторону Москвы рановато, но в самой Молдавии последние изменения оценивают позитивно.
«Я бы не спешил с такими выводами о том, что Молдавия разворачивается на восток к России. Я бы, наверное, сформулировал это следующим образом: отменяются те сумасшедшие запреты, которые были введены олигархической властью Влада Плахотнюка, безумные выпады в адрес России. И почему он это делал – всем понятно. Он хотел понравиться Западу. Он надеялся на то, что Запад будет закрывать глаза на воровство, на тот беспредел, что происходит в Молдавии, лишь потому, что такие посылы в сторону России будут от той олигархической власти и лично Плахотнюка», - сказал он.
Собеседник НСН напомнил, что при Плахотнюке в свое время персоной нон грата был объявлен Дмитрий Рогозин, депутаты Госдумы, также были высланы пять российских дипломатов, запрещено вещание российских телеканалов.
«Поэтому новая власть, которая состоит из партии социалистов и так называемого блока ACUM, которая так же состоит из двух партий, позиционирующих себя как проевропейские, решили отменить эти беспредельные, непонятные и никому ненужные в Молдавии решения, которые ввел режим Плахотнюка. Конечно, это позитивно, это воспринимается всеми адекватно. Будем надеяться, что в таком ключе новая власть и продолжит свою деятельность», - добавил собеседник НСН.
Ранее Тулянцев в эфире НСН рассказал, как экс-глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк будет бороться с политическими оппонентами из-за рубежа и почему тот не намерен уходить из политики.
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