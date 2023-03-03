В Молдавии не продлили лицензию оппозиционному телеканалу
3 марта 202318:54
Совет по телевидению и радиовещанию Молдавии не продлил лицензию оппозиционному телеканалу Orhei TV. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что решение было принято в связи с «несколькими нарушениями общей концепции».
В частности, телеканал упрекнули в слишком маленьком количестве собственной продукции.
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3 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru