На Украине призвали ЕС закрыть свое воздушное пространство для россиян
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Евросоюз закрыть воздушное пространство для граждан России и Белоруссии. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.
По словам главы правительства, идея Киева состоит в том, чтобы бизнес и туристы из РФ не могли «комфортно использовать небо ЕС».
«Небо закрыто ЕС для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России», — цитирует Шмыгаля ТАСС.
Киев предлагает ввести аналогичные меры в отношении граждан Белоруссии. Украинская сторона намерена настаивать на таких ограничениях и планирует работать над этим с Еврокомиссией.
Между тем Евросоюз не разрешил турецкой авиакомпании Southwind Airlines совершать полеты между Турцией и ЕС из-за якобы связей перевозчика с Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru