На Украине призвали ЕС закрыть свое воздушное пространство для россиян

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Евросоюз закрыть воздушное пространство для граждан России и Белоруссии. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

По словам главы правительства, идея Киева состоит в том, чтобы бизнес и туристы из РФ не могли «комфортно использовать небо ЕС».

«Небо закрыто ЕС для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России», — цитирует Шмыгаля ТАСС.

Киев предлагает ввести аналогичные меры в отношении граждан Белоруссии. Украинская сторона намерена настаивать на таких ограничениях и планирует работать над этим с Еврокомиссией.

Между тем Евросоюз не разрешил турецкой авиакомпании Southwind Airlines совершать полеты между Турцией и ЕС из-за якобы связей перевозчика с Россией.

