В аэропорту Кишинева задержали лидера оппозиционной партии «Шанс» Лунгу

Лидера оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексея Лунгу задержали в аэропорту Кишинева по прибытию из России с мероприятия БРИКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу блока «Победа».

Депутат парламента Ирина Лозован, которая работала с Лунгу на форуме, заявила, что у ее коллеги забрали в аэропорту паспорт.

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По ее словам, они с Алексеем прилетели вместе. Лозован прошла паспортный контроль, так как является депутатом и имеет иммунитет. Лунгу по неизвестным причинам задержали и забрали документ на паспортном контроле.

Весной в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. В конце апреля и начале мая там задержали пассажиров, участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников. Они выступают за вступление республики в ЕАЭС и создали политический блок под названием «Победа — Виктория», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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