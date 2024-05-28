В аэропорту Кишинева задержали лидера оппозиционной партии «Шанс» Лунгу
Лидера оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексея Лунгу задержали в аэропорту Кишинева по прибытию из России с мероприятия БРИКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу блока «Победа».
Депутат парламента Ирина Лозован, которая работала с Лунгу на форуме, заявила, что у ее коллеги забрали в аэропорту паспорт.
По ее словам, они с Алексеем прилетели вместе. Лозован прошла паспортный контроль, так как является депутатом и имеет иммунитет. Лунгу по неизвестным причинам задержали и забрали документ на паспортном контроле.
Весной в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. В конце апреля и начале мая там задержали пассажиров, участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников. Они выступают за вступление республики в ЕАЭС и создали политический блок под названием «Победа — Виктория», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В аэропорту Кишинева задержали лидера оппозиционной партии «Шанс» Лунгу
- В Армении временно приостановили вещание российского Первого канала
- Зеленский: России передадут наработанные на саммите по Украине документы
- Силуанов: прогрессивный НДФЛ затронет только 3,2% работающего населения
- СМИ: стрелявшего в премьера Фицо перевели в психиатрическое отделение
- СМИ: власти Таиланда утвердили продленные визы для привлечения туристов
- Госдеп снова высказался против ударов ВСУ американским оружием по России
- СМИ: ФРГ и Чехия просят ЕС создать группу для отказа от газа и нефти из России
- Премьер Грузии назвал прагматичной политику республики в отношении России
- Макрон поддержал удары западным оружием по военным объектам в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru