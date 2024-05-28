В аэропорту Кишинева задержали лидера оппозиционной партии «Шанс» Лунгу

Лидера оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексея Лунгу задержали в аэропорту Кишинева по прибытию из России с мероприятия БРИКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу блока «Победа».

Депутат парламента Ирина Лозован, которая работала с Лунгу на форуме, заявила, что у ее коллеги забрали в аэропорту паспорт.