Молдавия закрыла небо из-за неопознанного летающего объекта

По данным республиканского минобороны, похожий на метеозонд неопознанный объект обнаружили в районе города Сороки. Инцидент произошел в 13:30 по московскому времени.

Из-за неопознанных объектов Румыния подняла в небо два истребителя. Летчики не смогли определить цель на бортовых радарах.

В настоящее время полеты в воздушном пространстве Молдавии безопасны, утверждают в Кишиневе.

Неопознанный летательный аппарат ранее обнаружили на юге Украины. Объект появился в небе над Кировоградской областью, сообщает НСН.

