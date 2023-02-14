Молдавия закрыла небо из-за неопознанного летающего объекта
Причиной временной приостановки воздушного сообщения стал неопознанный летательный аппарат, заявили в управлении гражданской авиации Молдавии. Об этом сообщает ТАСС.
По данным республиканского минобороны, похожий на метеозонд неопознанный объект обнаружили в районе города Сороки. Инцидент произошел в 13:30 по московскому времени.
Из-за неопознанных объектов Румыния подняла в небо два истребителя. Летчики не смогли определить цель на бортовых радарах.
В настоящее время полеты в воздушном пространстве Молдавии безопасны, утверждают в Кишиневе.
Неопознанный летательный аппарат ранее обнаружили на юге Украины. Объект появился в небе над Кировоградской областью, сообщает НСН.
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