Молдавия закрыла небо из-за неопознанного летающего объекта

Причиной временной приостановки воздушного сообщения стал неопознанный летательный аппарат, заявили в управлении гражданской авиации Молдавии. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным республиканского минобороны, похожий на метеозонд неопознанный объект обнаружили в районе города Сороки. Инцидент произошел в 13:30 по московскому времени.

Из-за неопознанных объектов Румыния подняла в небо два истребителя. Летчики не смогли определить цель на бортовых радарах.

В настоящее время полеты в воздушном пространстве Молдавии безопасны, утверждают в Кишиневе.

Неопознанный летательный аппарат ранее обнаружили на юге Украины. Объект появился в небе над Кировоградской областью, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:Воздушное пространствоНЛОМолдавия
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