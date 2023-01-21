Над югом Украины зафиксировали неопознанный летательный аппарат
Неопознанный летательный аппарат обнаружили в небе над южной частью Украины, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar.
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Около 15:30 мск объект, предположительно, взлетел в районе населенного пункта Новый Буг в Николаевской области. Аппарат направился в сторону Одесской области, затем приблизился к границе с Молдавией и проследовал над приграничным пространством.
По данным сервиса, около 21:00 по московскому времени объект находился в небе над территорией Кировоградской области. Далее аппарат перестал отслеживаться.
Отмечается, что средняя скорость неопознанного воздушного судна составила чуть более 200 км/ч, а из-за неисправности или неправильного программирования аппарат передавал неверный код транспондера.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru