Над югом Украины зафиксировали неопознанный летательный аппарат

Неопознанный летательный аппарат обнаружили в небе над южной частью Украины, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar.

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Около 15:30 мск объект, предположительно, взлетел в районе населенного пункта Новый Буг в Николаевской области. Аппарат направился в сторону Одесской области, затем приблизился к границе с Молдавией и проследовал над приграничным пространством.

По данным сервиса, около 21:00 по московскому времени объект находился в небе над территорией Кировоградской области. Далее аппарат перестал отслеживаться.

Отмечается, что средняя скорость неопознанного воздушного судна составила чуть более 200 км/ч, а из-за неисправности или неправильного программирования аппарат передавал неверный код транспондера.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолетыУкраина
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