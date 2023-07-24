В Приднестровье заявили о попытках вербовки граждан со стороны ВСУ

В ведомстве отметили, что в Киеве рассматривают для вербовки людей, часто пересекающих границу. Представители ВСУ применяют угрозы и шантаж, если человек пытается сопротивляться, заявили в МГБ.

По информации министерства, Киев интересуют сведения военного и внутриполитического характера.

В эфире телеканала «Первый Приднестровский» депутат Верховного совета республики Андрей Сафонов сообщил о намерении властей Молдавии разорвать дипломатические отношения с Россией. Он не исключил, что это произойдет в ближайшие 6-8 месяцев, передает «Радиоточка НСН».

