В Приднестровье заявили о попытках вербовки граждан со стороны ВСУ

Жители Приднестровья пожаловались на попытки вербовки со стороны украинской армии и спецслужб, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на республиканское Министерство государственной безопасности (МГБ).

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В ведомстве отметили, что в Киеве рассматривают для вербовки людей, часто пересекающих границу. Представители ВСУ применяют угрозы и шантаж, если человек пытается сопротивляться, заявили в МГБ.

По информации министерства, Киев интересуют сведения военного и внутриполитического характера.

В эфире телеканала «Первый Приднестровский» депутат Верховного совета республики Андрей Сафонов сообщил о намерении властей Молдавии разорвать дипломатические отношения с Россией. Он не исключил, что это произойдет в ближайшие 6-8 месяцев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артем Кулекин
ТЕГИ:ВСУУкраинаПриднестровье

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