Молдавия возобновит регулярное авиасообщение с 15 июня

Решение было принято Чрезвычайной комиссией по общественному здравоохранению. Отмечается, что все рейсы будут выполняться с соблюдением санитарных норм.

По данным агентства, с 16 мая в республике действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. Режим введен на 30 дней. Молдавия в марте приостановила авиасообщение с другими странами.

СМИ и авиаэксперты называют разные даты возобновления международного авиасообщения российским авиакомпаниями. Так гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов предположил, что компания начнёт выполнять международные рейсы в августе-сентябре. Заслуженный пилот России Вадим Базыкин парировал: вылеты за границу могут возобновиться уже с 15 июля. По словам Базыкина, он участвует в обсуждениях на уровне МИД, поэтому в курсе ситуации.

