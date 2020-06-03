Молдавия возобновит регулярное авиасообщение с 15 июня
Власти Молдавии объявили о возобновлении регулярных и чартерных пассажирских авиаперевозок с 15 июня после их приостановки из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Решение было принято Чрезвычайной комиссией по общественному здравоохранению. Отмечается, что все рейсы будут выполняться с соблюдением санитарных норм.
По данным агентства, с 16 мая в республике действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. Режим введен на 30 дней. Молдавия в марте приостановила авиасообщение с другими странами.
СМИ и авиаэксперты называют разные даты возобновления международного авиасообщения российским авиакомпаниями. Так гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов предположил, что компания начнёт выполнять международные рейсы в августе-сентябре. Заслуженный пилот России Вадим Базыкин парировал: вылеты за границу могут возобновиться уже с 15 июля. По словам Базыкина, он участвует в обсуждениях на уровне МИД, поэтому в курсе ситуации.
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