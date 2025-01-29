Молдавия утвердила программу партнерства с НАТО
Правительство Молдавии утвердило программу партнерства республики с НАТО на 2025-2028 годы. Документ принят единогласно, рассказал премьер-министр Дорин Речан на заседании кабмина.
Основной целью в программе называется обеспечение единства действий, согласованности и более интегрированного управления гражданскими и военными программами партнерства НАТО с Молдавией.
Отмечается также, что Молдавия и НАТО расширяют сотрудничество в борьбе с общими вызовами безопасности. При этом подчеркивается, что двустороннее партнерство Молдавии с военным блоком развивается на основе поддержки суверенитета и территориальной целостности и при полном уважении конституционного нейтралитета республики.
Молдавия обладает нейтральным статусом, но с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
В середине января министр иностранных дел страны Михаил Попшо заявил,что в ближайшие недели Молдавия запустит переговоры по тематическим кластерам о своем вступлении в Евросоюз.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru