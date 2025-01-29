Молдавия утвердила программу партнерства с НАТО

Отмечается также, что Молдавия и НАТО расширяют сотрудничество в борьбе с общими вызовами безопасности. При этом подчеркивается, что двустороннее партнерство Молдавии с военным блоком развивается на основе поддержки суверенитета и территориальной целостности и при полном уважении конституционного нейтралитета республики.

Молдавия обладает нейтральным статусом, но с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

В середине января министр иностранных дел страны Михаил Попшо заявил,что в ближайшие недели Молдавия запустит переговоры по тематическим кластерам о своем вступлении в Евросоюз.



