Молдавия начала учения у границы с Приднестровьем

Молдавские военные подтвердили, что у границ с Приднестровьем начались учения, которые продлятся до 4 июня, сообщает РИА Новости.

При этом в Минобороны страны отметили, что учения на полигоне Бульбоака плановые и «не связаны с ситуацией с безопасностью в регионе».

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По данным ведомства, в ходе учений, которые начались 3 мая, курсанты военной академии будут отрабатывать навыки в стрельбе.

В конце апреля в Приднестровье произошло несколько инцидентов. В частности, сообщалось об атаках на здание Министерства госбезопасности в Тирасполе и вышку радиотелецентра у поселка Маяк.

Военный историк Евгений Норин предположил тогда в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Молдавия в ближайшее время может вступить в войну с Приднестровьем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военные УченияПриднестровьеМолдавия
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