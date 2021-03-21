Молдавия ведет переговоры о поставке вакцины «Спутник V»
Президент Молдавии Майя Санду ведет переговоры с посольством России в Кишиневе о поставках вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщает «Интерфакс».
Обсуждается вопрос о поставках российского препарата в апреле. «С нашей стороны нет никаких препятствий», - отметила Санду.
По ее словам, Молдавии «удалось получить помощь через платформу COVAX и пожертвование из Румынии».
В начале апреля исполняющая обязанности министра здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Татьяна Затык заявила, что в стране официально одобрена российская вакцина от коронавируса «Спутник V».
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