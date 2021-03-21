Молдавия ведет переговоры о поставке вакцины «Спутник V»

Американский эсминец зашел в Черное море Власти Болгарии отреагировали на шпионаж своих военных в пользу России Турция вышла из конвенции за права женщин В Саратовской области произошла утечка нефтепродуктов Кипр откроет границы для россиян с 1 апреля