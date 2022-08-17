Молдавия попросила отсрочить выплату аванса за российский газ за август и сентябрь
Газораспределительная компания «Молдовагаз» попросила российский «Газпром» отсрочить авансовые платежи за потребление газа в августе-сентябре. Об этом сообщил глава молдавской компании Вадим Чебан.
«АО "Молдовагаз" обратилось к ПАО "Газпром" с просьбой отсрочить до конца 4-го квартала срок оплаты авансовых платежей за август-сентябрь текущего года», — написал Чебан в своем Telegram-канале.
Как отметил руководитель «Молдовагаза», установленные Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) низкие расценки на газ не позволяют производить расчеты с «Газпромом» и негативно влияют на «финансовую жизнедеятельность и эффективную функциональность» молдавского предприятия.
Кроме того, «Молдовагаз» вынуждена просить прямой помощи правительства или оплаты «исторических долгов АО "Термоэлектрика"», чтобы покрыть кассовый разрыв в августе-сентябре «с целью полного покрытия стоимости природного газа, импортированного от основного поставщика», пишет RT.
Ранее Молдавия подписала контракт об аудите долга за поставки газа перед «Газпромом», напоминает Ura.ru. Проверку будут проводить норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance & Co, завершить аудит должны до 30 января 2023 года.
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