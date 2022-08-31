«Газпром» прекратил поставку газа по «Северному потоку-1»

Компания «Газпром» прекратила поставку газа в Европу по газопроводу «Северный поток-1». Об этом сообщается в Telegram-канале газового монополиста.

«Поставка по «Северному потоку» полностью прекращена, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате», - говорится в сообщении.

В компании не уточнили, когда поставки газа возобновятся. Ранее СМИ сообщали, что технологический перерыв продлится до 2 сентября.

Ранее сообщалось, что группа активистов из ФРГ устроила демонстрацию вблизи Любмина с требованиями как можно скорее запустить трубопровод «Северный поток — 2».

