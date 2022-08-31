«Газпром» прекратил поставку газа по «Северному потоку-1»
Компания «Газпром» прекратила поставку газа в Европу по газопроводу «Северный поток-1». Об этом сообщается в Telegram-канале газового монополиста.
«Поставка по «Северному потоку» полностью прекращена, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате», - говорится в сообщении.
В компании не уточнили, когда поставки газа возобновятся. Ранее СМИ сообщали, что технологический перерыв продлится до 2 сентября.
Ранее сообщалось, что группа активистов из ФРГ устроила демонстрацию вблизи Любмина с требованиями как можно скорее запустить трубопровод «Северный поток — 2».
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