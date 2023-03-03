В Молдавии опровергли подготовку атаки на Приднестровье
Между правительством Украины и руководством Молдавии нет договоренностей о проведении военной операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, сообщил глава молдавского Бюро по реинтеграции, вице-премьер страны Олег Серебрян.
Ранее в российском МИД предупредили о возможной провокации Киева с радиоактивными материалами у Приднестровья. Тогда в Молдавии по приказу президента республики Майи Санду усилили меры безопасности из-за угрозы дестабилизации.
В Минобороны Украины ранее сообщили о концентрации подразделений ВСУ вдоль границы с Приднестровьем. В Киеве сосредоточение войск объяснили «гипотетической угрозой со стороны России», передает НСН. Бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявлял, что Украина готова захватить Приднестровье за три дня, если об этом попросит Молдавия.
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