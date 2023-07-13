Молдавии предрекли сокращение населения вдвое через 50 лет

Он отметил, что на протяжении четверти века смертность в стране значительно превышает рождаемость. Если так будет продолжаться и впредь, коренное население Молдавии вытеснят мигранты, отметил специалист.

Демограф подчеркнул, что за всю историю человеческой цивилизации незаселенных территорий не было, поэтому Молдавия не избегнет массового притока мигрантов.

Ранее Росстат сообщил, что в январе 2023 года в России впервые с ноября 2021 года наблюдалась положительная динамика рождаемости. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

