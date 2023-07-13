Молдавии предрекли сокращение населения вдвое через 50 лет
Через 50 лет число жителей Молдавии уменьшится в два раза при текущей динамике смертности и рождаемости. Об этом заявил демограф Валериу Саинсус в интервью «КП Молдова».
Он отметил, что на протяжении четверти века смертность в стране значительно превышает рождаемость. Если так будет продолжаться и впредь, коренное население Молдавии вытеснят мигранты, отметил специалист.
Демограф подчеркнул, что за всю историю человеческой цивилизации незаселенных территорий не было, поэтому Молдавия не избегнет массового притока мигрантов.
Ранее Росстат сообщил, что в январе 2023 года в России впервые с ноября 2021 года наблюдалась положительная динамика рождаемости. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru