Молдаванам стало проще работать в ЕС, чем в России

«После того, как соседняя Румыния начала раздавать паспорта, никаких документальных преград на работу в Европейском союзе нет. За счет румынских паспортов гражданин Молдавии может без проблем устраиваться на работу практически в любой стране европейского союза. Поэтому люди выезжают и ищут хорошие доли для своей семьи в Европе. В Молдавии сложилась ситуация, когда люди не могут нормально зарабатывать, так это повелось еще давно. Ни качества услуг, ни образования - уже ничего от той советской Молдавии не осталось. Если наш человек в России может заработать половину тысячи евро, а в Европе полторы тысячи, это не значит, что он считает, что Молдавия должна вступить в ЕС. Это значит, что он хочет прокормить свою семью», - объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что летом 2019 года Молдавия отменила запрет на визиты своих чиновников и депутатов в Россию. Запрет действовал с марта 2017 года. Игорь Тулянцев заявлял тогда, что говорить об однозначном развороте Кишенева в сторону Москвы рановато, но в самой Молдавии последние изменения оценивают позитивно.

