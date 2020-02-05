Молдаванам стало проще работать в ЕС, чем в России
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» в эфире НСН объяснил миграцию гастарбайтеров в Европу из России.
Гастарбайтеры Молдавии перебираются из России в ЕС. Объем переводов в Молдавию от гастарбайтеров из стран Евросоюза в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 11,2%, а из России — уменьшился почти на 25%. Как сообщили ИА REGNUM в Нацбанке Молдавии, в целом в 2019 году гастарбайтеры перевели в Молдавию около $1,2 млрд, что то на 3,5% меньше, чем в 2018 году. При этом 46,6% денег поступили из стран ЕС, и только 20,9% — из России.
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил такую закономерность безвизовым проездом в страны Европы и более высокими расценками.
«После того, как соседняя Румыния начала раздавать паспорта, никаких документальных преград на работу в Европейском союзе нет. За счет румынских паспортов гражданин Молдавии может без проблем устраиваться на работу практически в любой стране европейского союза. Поэтому люди выезжают и ищут хорошие доли для своей семьи в Европе. В Молдавии сложилась ситуация, когда люди не могут нормально зарабатывать, так это повелось еще давно. Ни качества услуг, ни образования - уже ничего от той советской Молдавии не осталось. Если наш человек в России может заработать половину тысячи евро, а в Европе полторы тысячи, это не значит, что он считает, что Молдавия должна вступить в ЕС. Это значит, что он хочет прокормить свою семью», - объяснил эксперт.
Ранее сообщалось, что летом 2019 года Молдавия отменила запрет на визиты своих чиновников и депутатов в Россию. Запрет действовал с марта 2017 года. Игорь Тулянцев заявлял тогда, что говорить об однозначном развороте Кишенева в сторону Москвы рановато, но в самой Молдавии последние изменения оценивают позитивно.
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