Журова отказалась верить в переезд Исинбаевой в Испанию

Комментируя публикации испанских СМИ о том, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом переехала жить на Канарские острова она указала, что это может быть просто летняя поездка на отдых с ребёнком.

«Я понимаю, если бы это было зимой, тогда можно было бы предположить, что она уехала навсегда. Но, может, у человека просто отпуск. Пока я от неё самой не услышу, что она приняла такое решение, не поверю», — заключила Журова, добавив, что не следует доверять непроверенной информации.

Ранее испанское издание El Digital Sur заявило, что попавшая под украинские санкции за поддержку спецоперации Елена Исинбаева находится на Канарских островах и проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

