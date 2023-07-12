Журова отказалась верить в переезд Исинбаевой в Испанию
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что про российскую легкоатлетку Елену Исинбаеву «было много всяких историй», сообщает Газета.Ru.
Комментируя публикации испанских СМИ о том, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом переехала жить на Канарские острова она указала, что это может быть просто летняя поездка на отдых с ребёнком.
«Я понимаю, если бы это было зимой, тогда можно было бы предположить, что она уехала навсегда. Но, может, у человека просто отпуск. Пока я от неё самой не услышу, что она приняла такое решение, не поверю», — заключила Журова, добавив, что не следует доверять непроверенной информации.
Ранее испанское издание El Digital Sur заявило, что попавшая под украинские санкции за поддержку спецоперации Елена Исинбаева находится на Канарских островах и проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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