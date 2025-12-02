Экс-главу евродипломатии Могерини задержали по делу о мошенничестве
Бывшая глава евродипломатии Федерика Могерини, ныне занимающая должность директора Колледжа Европы, была задержана и по делу о мошенничестве. Об этом сообщает RT.
Как пишет газета Le Soir, всего по делу о коррупции и нецелевом использовании бюджетных средств были арестованы три человека.
По данным Европейской прокуратуры, 2 декабря в дипломатической службе Евросоюза в Брюсселе и нескольких зданиях Колледжа Европы в Брюгге прошли обыски. Следственные действия проводились в рамках дела о возможном мошенничестве, связанном с финансируемой ЕС программой обучения дипломатов.
Ранее в китайской провинцииХэнань был арестован экс-настоятель Шаолиньского монастыря Ши Юнсинь, которого подозревают в коррупции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
