«Осталось оформить бумажки». Вирусолог рассказал, почему «Спутник V» не признан в ЕС
Доктор биологических наук напомнил НСН, что проблема оформлением российской вакцины не связана с ее качеством.
Главы министерств здравоохранения стран-участниц G20 считают российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» лучшей среди других препаратов от инфекции, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на IV Форуме социальных инноваций регионов. Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему официальная регистрация вакцины во многих странах мира так затянулась.
«Мы постепенно становимся ближе к признанию нашей вакцины. Потому что она действительно хорошая, не хуже, по крайней мере, чем "Pfizer" и "Moderna" - самые топовые, эффективные вакцины Запада. Очень толково всё сделали "гамалейцы". Но следует иметь в виду, что это высказывание не влияет напрямую на регистрацию этой вакцины в Европейском союзе, потому что там другие процедуры. Надо подать правильно оформленные документы, и вот с этим происходили, не знаю, по чьей вине, постоянные задержки. Я точно не могу судить: то ли это придирки, то ли, действительно, изобрести умеем, а оформить бюрократию не умеем или не уделяем этому внимание. Может, стоит прибегнуть к помощи каких-то юристов международных», - предложил ученый.
Он напомнил, что в тех странах, где применяется «Спутник V», также сформировалось положительное мнение о препарате.
«Мнение о вакцине складывается в разных странах довольно благоприятное, результаты по безопасности и эффективности, в том числе против штамма "дельта", очень хорошие. Статистика в Аргентине, в Венгрии очень красивая, правильная. При этом там очень строго смотрят, сколько побочек, какой процент привитых выработали иммунитет. В этих странах никто не будет играть на руку производителям вакцины. Но надо документы подать должным образом. Одно дело – положительное мнение о вакцине, другое - сопроводительная документация на препарат», - объяснил вирусолог.
Ученый также пояснил, чем именно России выгодно международное признание «Спутника V».
«Я думаю, признание нужно по ряду причин. Одна причина – коммерческая. В какой-то момент мы будем производить достаточно, чтобы продавать. И не только продавать, надо вводить эту вакцину в фонд ВОЗ, который собирает вакцины, чтобы прививать бедные страны, это важно. Второе обстоятельство - политическое, это вопрос репутации. В политическом плане это некий положительный образ, показывающий, что у нас хорошая биомедицинская наука и мы способны к таким блестящим разработкам. Ну и третий вопрос – это репутация института имени Гамалеи. Если признают их продукт сейчас, то к ним будет благожелательное отношение в будущем, чтобы делать новые вакцины, делиться ими, продавать их. Очень хорошая вакцина получилась, очень безопасная и эффективная. Надо довести это дело до конца. Сейчас мяч на нашей стороне поля, надо эти бумажки оформить, сунуть им, чтобы они их приняли, и тогда уже ее признают», - выразил уверенность профессор.
Ранее телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что на данный момент в мире нет ни одного препарата, который бы доказанно лечил непосредственно причину COVID-19, то есть убивал бы сам коронавирус.
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