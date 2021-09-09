«Осталось оформить бумажки». Вирусолог рассказал, почему «Спутник V» не признан в ЕС

Он напомнил, что в тех странах, где применяется «Спутник V», также сформировалось положительное мнение о препарате.

«Мнение о вакцине складывается в разных странах довольно благоприятное, результаты по безопасности и эффективности, в том числе против штамма "дельта", очень хорошие. Статистика в Аргентине, в Венгрии очень красивая, правильная. При этом там очень строго смотрят, сколько побочек, какой процент привитых выработали иммунитет. В этих странах никто не будет играть на руку производителям вакцины. Но надо документы подать должным образом. Одно дело – положительное мнение о вакцине, другое - сопроводительная документация на препарат», - объяснил вирусолог.

Ученый также пояснил, чем именно России выгодно международное признание «Спутника V».

«Я думаю, признание нужно по ряду причин. Одна причина – коммерческая. В какой-то момент мы будем производить достаточно, чтобы продавать. И не только продавать, надо вводить эту вакцину в фонд ВОЗ, который собирает вакцины, чтобы прививать бедные страны, это важно. Второе обстоятельство - политическое, это вопрос репутации. В политическом плане это некий положительный образ, показывающий, что у нас хорошая биомедицинская наука и мы способны к таким блестящим разработкам. Ну и третий вопрос – это репутация института имени Гамалеи. Если признают их продукт сейчас, то к ним будет благожелательное отношение в будущем, чтобы делать новые вакцины, делиться ими, продавать их. Очень хорошая вакцина получилась, очень безопасная и эффективная. Надо довести это дело до конца. Сейчас мяч на нашей стороне поля, надо эти бумажки оформить, сунуть им, чтобы они их приняли, и тогда уже ее признают», - выразил уверенность профессор.

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что на данный момент в мире нет ни одного препарата, который бы доказанно лечил непосредственно причину COVID-19, то есть убивал бы сам коронавирус.

