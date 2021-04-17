Moderna сократит поставки вакцины против COVID-19 в Канаду и Великобританию

«Принимая во внимание текущее предложение, спрос и распределение, Moderna будет вносить коррективы в ожидаемые объемы поставок во втором квартале в ряде стран», — говорится в сообщении.

Насколько крупным будет сокращение поставок и как быстро устранят дефицит вакцины, не уточняется.

По данным газеты The Guardian, фармкомпания столкнулась с проблемами при производстве препарата в Европе. Moderna «не удается реализовать первоначальный план производства» вакцин, что, в свою очередь, станет причиной перебоев в поставках.

