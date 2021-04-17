Moderna сократит поставки вакцины против COVID-19 в Канаду и Великобританию
Фармацевтическая компания Moderna во втором квартале 2021 года сократит поставки вакцины против COVID-19 в Канаду и Великобританию. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на заявление компании.
«Принимая во внимание текущее предложение, спрос и распределение, Moderna будет вносить коррективы в ожидаемые объемы поставок во втором квартале в ряде стран», — говорится в сообщении.
Насколько крупным будет сокращение поставок и как быстро устранят дефицит вакцины, не уточняется.
По данным газеты The Guardian, фармкомпания столкнулась с проблемами при производстве препарата в Европе. Moderna «не удается реализовать первоначальный план производства» вакцин, что, в свою очередь, станет причиной перебоев в поставках.
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