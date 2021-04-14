Moderna оценила эффективность своей вакцины

Так, эффективность от заражения коронавирусом превышает 90% через полгода, а эффективность в защите от тяжелых случаев превышает 95%. Эти данные могут помочь компании получить полную лицензию на использование препарата в США, а не ограниченную, которая действует по настоящее время.

Ранее стало известно, что использование вакцины Moderna может привести к высыпанию на коже и вызвать воспаления.

В настоящее время известно о 12 таких случаях. Кожные высыпания появляются рядом с местом укола после полного рассасывания локальных и системных симптомов, связанных с вакцинацией.

