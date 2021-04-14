Moderna оценила эффективность своей вакцины
Moderna сообщила, что ее вакцина от COVID-19 сохраняет высокую эффективность и через шесть месяцев после прививки, говорится в заявлении фармацевтической компании по итогам предварительных клинических испытаний.
Так, эффективность от заражения коронавирусом превышает 90% через полгода, а эффективность в защите от тяжелых случаев превышает 95%. Эти данные могут помочь компании получить полную лицензию на использование препарата в США, а не ограниченную, которая действует по настоящее время.
Ранее стало известно, что использование вакцины Moderna может привести к высыпанию на коже и вызвать воспаления.
В настоящее время известно о 12 таких случаях. Кожные высыпания появляются рядом с местом укола после полного рассасывания локальных и системных симптомов, связанных с вакцинацией.
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