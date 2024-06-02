МО КНР: Желающие отделить Тайвань от Китая роют себе могилу

Желающие отделить Тайвань от Китая сам обрекает себя на погибель, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны КНР Дун Цзюня.

Китай предупредил США о последствиях из-за визитов конгрессменов на Тайвань

«Тот, кто осмелится отделить Тайвань от Китая, непременно будет уничтожен, он сам себе выроет могилу», — заявил глава военного ведомства.

По его словам, китайская армия будет действовать быстро, решительно и напористо, чтобы не допустить независимости Тайваня.

Ранее руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в разговоре с НСН заявил, что Тайвань сегодня фактически является протекторатом США, а любой его руководитель будет вести жесткую риторику в отношении континентального Китая, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайТайвань

Горячие новости

Все новости

партнеры