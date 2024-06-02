МО КНР: Желающие отделить Тайвань от Китая роют себе могилу

«Тот, кто осмелится отделить Тайвань от Китая, непременно будет уничтожен, он сам себе выроет могилу», — заявил глава военного ведомства.

По его словам, китайская армия будет действовать быстро, решительно и напористо, чтобы не допустить независимости Тайваня.

Ранее руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в разговоре с НСН заявил, что Тайвань сегодня фактически является протекторатом США, а любой его руководитель будет вести жесткую риторику в отношении континентального Китая, передает «Радиоточка НСН».

