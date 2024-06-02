МО КНР: Китай никогда не поставлял оружие сторонам конфликта на Украине

По его словам, Пекин строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Глава военного ведомства также указал, что Китай всегда занимал ответственную позицию по украинскому вопросу и выступал за мирные переговоры.

Ранее заместитель постоянного представителя КНР при организации Гэн Шуан заявил, что Китай не предоставлял оружие ни России, ни Украине, в отличие от Соединенных Штатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

