Более 300 человек задержаны во Франции на протестах. Видео
Более 300 человек задержаны Во Франции в ходе протестов и массовых беспорядков, которые вспыхнули после принятия пенсионной реформы без голосования в нижней палате парламента. Подавляющее большинство арестов пришлось на Париж.
Днём ранее кабинет министров Пятой республики решил провести проект пенсионной реформы без голосования в Национальном собрании после одобрения Сенатом. Как уточняет RT, была применена 49.3 статья Конституции, которая даёт право исполнительной власти принять любой закон без согласования с депутатами.
После этого в городах Франции на улицы вышли тысячи возмущенных граждан. Чаще всего протестные выступления перерастали в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Местам отмечены погромы магазинов и городского хозяйства, поджоги мусорных баков. Полиция в ответ использовала спецсредства для разгона протестовавших.
Пенсионная реформа предполагает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Новый формат будет применяться с родившихся после сентября 1961 года. Эти планы вызвали массовые протеста, проходившие с начала текущего года.
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