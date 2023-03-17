Более 300 человек задержаны во Франции на протестах. Видео

Более 300 человек задержаны Во Франции в ходе протестов и массовых беспорядков, которые вспыхнули после принятия пенсионной реформы без голосования в нижней палате парламента. Подавляющее большинство арестов пришлось на Париж.

Днём ранее кабинет министров Пятой республики решил провести проект пенсионной реформы без голосования в Национальном собрании после одобрения Сенатом. Как уточняет RT, была применена 49.3 статья Конституции, которая даёт право исполнительной власти принять любой закон без согласования с депутатами.