Мисс Мира стала участница конкурса красоты из Чехии
Победительницей конкурса красоты «Мисс Мира» стала 24-летняя студентка из Чехии Кристина Пышкова.
Участница работает моделью, является студенткой юридического факультета и также изучает деловое администрирование. Также Пышкова занимается волонтерством в Танзании.
Конкурс состоялся в индийском городе Мумбаи. Представительница Чехии победила соперниц из 112 стран и регионов. Россиянки в состязании не участвовали.
Ранее модель украинского происхождения Каролина Сиино, которая 24 января победила в конкурсе «Мисс Япония», приняла решение отказаться от своего титула по личным причинам. Об этом сообщается на сайте организаторов конкурса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru