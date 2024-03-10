Мисс Мира стала участница конкурса красоты из Чехии

Победительницей конкурса красоты «Мисс Мира» стала 24-летняя студентка из Чехии Кристина Пышкова.

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Участница работает моделью, является студенткой юридического факультета и также изучает деловое администрирование. Также Пышкова занимается волонтерством в Танзании.

Конкурс состоялся в индийском городе Мумбаи. Представительница Чехии победила соперниц из 112 стран и регионов. Россиянки в состязании не участвовали.

Ранее модель украинского происхождения Каролина Сиино, которая 24 января победила в конкурсе «Мисс Япония», приняла решение отказаться от своего титула по личным причинам. Об этом сообщается на сайте организаторов конкурса.

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ФОТО: ТАСС / Романенко Эрик
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