Модель украинского происхождения отказалась от титула «Мисс Япония»

Модель украинского происхождения Каролина Сиино, которая 24 января победила в конкурсе «Мисс Япония», приняла решение отказаться от своего титула по личным причинам. Об этом сообщается на сайте организаторов конкурса.

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Подробностей о конкретных обстоятельствах, которые побудили модель принять такое решение, не приводится.

При этом по информации агентства Kyodo, ранее Сиино оказалась в центре скандала из-за информации о ее возможном романе с женатым мужчиной. Кроме того, указывает агентство, решение о присуждении титула «Мисс Япония» модели иностранного происхождения вызвало недовольство ряда пользователей соцсетей.

Конкурс «Мисс Япония» проводится с 1950 года. Первой победительницей стала Фудзико Ямамото. Впоследствии она стала актрисой и снялась в более чем 100 картинах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Каролины Сиино
ТЕГИ:ЯпонияКонкурс Красоты

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