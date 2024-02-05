Модель украинского происхождения отказалась от титула «Мисс Япония»
Модель украинского происхождения Каролина Сиино, которая 24 января победила в конкурсе «Мисс Япония», приняла решение отказаться от своего титула по личным причинам. Об этом сообщается на сайте организаторов конкурса.
Подробностей о конкретных обстоятельствах, которые побудили модель принять такое решение, не приводится.
При этом по информации агентства Kyodo, ранее Сиино оказалась в центре скандала из-за информации о ее возможном романе с женатым мужчиной. Кроме того, указывает агентство, решение о присуждении титула «Мисс Япония» модели иностранного происхождения вызвало недовольство ряда пользователей соцсетей.
Конкурс «Мисс Япония» проводится с 1950 года. Первой победительницей стала Фудзико Ямамото. Впоследствии она стала актрисой и снялась в более чем 100 картинах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru