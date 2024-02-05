Модель украинского происхождения отказалась от титула «Мисс Япония»

Подробностей о конкретных обстоятельствах, которые побудили модель принять такое решение, не приводится.

При этом по информации агентства Kyodo, ранее Сиино оказалась в центре скандала из-за информации о ее возможном романе с женатым мужчиной. Кроме того, указывает агентство, решение о присуждении титула «Мисс Япония» модели иностранного происхождения вызвало недовольство ряда пользователей соцсетей.

Конкурс «Мисс Япония» проводится с 1950 года. Первой победительницей стала Фудзико Ямамото. Впоследствии она стала актрисой и снялась в более чем 100 картинах, передает «Радиоточка НСН».

