Мишустин прибыл в ОАЭ на «Экспо-2020»

Планируется, что глава российского кабмина выступит на официальной церемонии открытия Дня России, а также осмотрит российский павильон.

Кроме того, в планах Мишустина посещение национального павильона ОАЭ и выставки «Пустыня мечты», которая посвящена 50-летию образования государства.

Ранее Москва направила в Международное бюро выставок заявку на проведение «Экспо-2030».

