Мишустин прибыл в ОАЭ на «Экспо-2020»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Дубай (ОАЭ) на выставку «Экспо-2020», в рамках которой пройдет Национальный день России, сообщает ТАСС.

Собянин рассказал о московской заявке на проведение Экспо-2030

Планируется, что глава российского кабмина выступит на официальной церемонии открытия Дня России, а также осмотрит российский павильон.

Кроме того, в планах Мишустина посещение национального павильона ОАЭ и выставки «Пустыня мечты», которая посвящена 50-летию образования государства.

Ранее Москва направила в Международное бюро выставок заявку на проведение «Экспо-2030».

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Фото: government.ru
ТЕГИ:ОАЭВыставкаМихаил Мишустин
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