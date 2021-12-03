Мишустин прибыл в ОАЭ на «Экспо-2020»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Дубай (ОАЭ) на выставку «Экспо-2020», в рамках которой пройдет Национальный день России, сообщает ТАСС.
Планируется, что глава российского кабмина выступит на официальной церемонии открытия Дня России, а также осмотрит российский павильон.
Кроме того, в планах Мишустина посещение национального павильона ОАЭ и выставки «Пустыня мечты», которая посвящена 50-летию образования государства.
Ранее Москва направила в Международное бюро выставок заявку на проведение «Экспо-2030».
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