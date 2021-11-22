Собянин рассказал о московской заявке на проведение Экспо-2030

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о заявке столицы на проведение выставки «Экспо-2030».

«Правительство России подало заявку на проведение всемирной универсальной выставки «Экспо». Если победим в конкурсе претендентов, то в 2030 году Москва примет главную выставку достижений науки и техники нашей планеты», — сообщил градоначальник в блоге на своем персональном сайте.

По словам Собянина, СССР и Россия участвуют в «Экспо» уже 170 лет, с первой выставки в 1851 году в Лондоне. Мэр напомнил, что на парижской выставке в 1937 году «настоящий фурор» произвел монумент «Рабочий и колхозница», в 1958 году в Брюсселе был представлен первый спутник Земли. Кроме того, советский павильон на «Экспо-67» в Монреале побил все рекорды — его посетили 12 млн человек.

Вместе с тем Собянин отметил, что «Экспо» никогда не проводилось в России. Самым очевидным претендентом на проведение выставки является Москва, и город неоднократно принимал события мирового масштаба — Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года, Олимпиаду-80, чемпионат мира по футболу в 2018 году.

«Если Москва выиграет право проведения "Экспо-2030", то на целых полгода наш город станет мировой столицей науки, промышленности и техники», — добавил Собянин.

Мэр подчеркнул, что России есть что показать, а также «Экспо» станет уникальной возможностью увидеть в российской столице главные достижения мировой цивилизации.

