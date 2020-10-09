Мишустин и Пашинян начали двустороннюю встречу в Ереване

Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян начали встречу в Ереване. Беседа проходит в закрытом для прессы режиме.

До этого состоялось заседание глав правительств стран - членов ЕАЭС в узком и расширеном составах. Михаил Мишустин в своем выступлении, в частности, заявил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны прекратить боевые действия и приступить к дипломатическому урегулированию, и Москва готова этому содействовать, напоминает РИА ФАН.

Кроме того, Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в конфликте в Нагорном Карабахе.