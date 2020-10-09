Мишустин и Пашинян начали двустороннюю встречу в Ереване
Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян начали встречу в Ереване. Беседа проходит в закрытом для прессы режиме.
До этого состоялось заседание глав правительств стран - членов ЕАЭС в узком и расширеном составах. Михаил Мишустин в своем выступлении, в частности, заявил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны прекратить боевые действия и приступить к дипломатическому урегулированию, и Москва готова этому содействовать, напоминает РИА ФАН.
Кроме того, Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в конфликте в Нагорном Карабахе.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Нагорному Карабаху грозит гуманитарная катастрофа, сообщает ТАСС. Он отметил, что города и населенные пункты Карабаха постоянно подвергаются артиллерийским и ракетным обстрелам, которые уже нанесли серьёзный урон инфраструктуре.
Пашинян считает, что полномасштабное наступление азербайджанских войск при поддержке Турции направлено не только против Нагорного Карабаха, но и против территории республики Армения, и назвал происходящее «азербайджано-турецкой агрессией против армянского народа».
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