Mirror: МИ-6 подозревает Россию в причастности к задержанию британского танкера

Издание считает, что участие российской стороны в международном инциденте произошло только с «санкции президента России Путина».

Напомним, Иран заявил, что все пассажиры и экипаж танкера – всего 23 человека - останутся на его борту до завершения расследования. Решение принято в связи с тем, что судно было задержано, так как «было вовлечено в инцидент» с иранским рыболовецким судном. Якобы, танкер не отреагировал на сигнал бедствия рыбаков, а также нарушил еще ряд международных морских правил.

Ранее завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгянв эфире НСН заявила, что и в самой Великобритании есть политики, понимающие какую опасную игру ведет страна с Ираном.

