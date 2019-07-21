Mirror: МИ-6 подозревает Россию в причастности к задержанию британского танкера
МИ-6, служба внешней разведки Великобритании, и британский центр правительственной связи (GCHQ) ведут расследование задержания Ираном танкера Британии Stena Impero. По одной из версий, к инциденту имеет отношение Россия, сообщает The Sunday Mirror.
По мнению британской разведки, Иран мог спровоцировать нарушение британским танкером международных морских правил с помощью фальшивых координат GPS, рассказывает Газета.ru. Их, по мнению сотрудников безопасности Великобритании, Иран смог распространить с помощью «российских шпионских технологий», которыми располагает Москва. Второй источник СМИ отметил, что иранский «Корпус стражей исламской революции» уже «тесно взаимодействовал» с разведслужбой России на сирийской территории.
Издание считает, что участие российской стороны в международном инциденте произошло только с «санкции президента России Путина».
Напомним, Иран заявил, что все пассажиры и экипаж танкера – всего 23 человека - останутся на его борту до завершения расследования. Решение принято в связи с тем, что судно было задержано, так как «было вовлечено в инцидент» с иранским рыболовецким судном. Якобы, танкер не отреагировал на сигнал бедствия рыбаков, а также нарушил еще ряд международных морских правил.
Ранее завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгянв эфире НСН заявила, что и в самой Великобритании есть политики, понимающие какую опасную игру ведет страна с Ираном.
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