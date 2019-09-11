Мировые новости на завтрак: Трамп продлил указ против вмешательства в выборы США
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру среды, 11 сентября.
Трамп продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы
Президент США Дональд Трамп продлил на год действие исполнительного указа, который предусматривает автоматическое введение санкций против иностранных организаций и лиц, уличенных в попытках вмешательства в американские выборы любого уровня.
В сообщении на сайте Белого дома отмечается, что продление указа, введенного год назад, не говорит о том, что иностранное вмешательство в американские выборы имело место быть.
Напомним, что представляя документ в 2018 году в администрации Трампа отмечали, что это «предупреждение» адресован не только Российской Федерации, которой часто приписывают вмешательство в выборы США, но и таким странам, как Китай, Иран и Северная Корея.
Госдеп и ЦРУ отрицают эвакуацию «ценного агента» из России
Глава Госдепартамента США Майк Помпео назвал неверной информацию в американских СМИ об эвакуации в 2017 году топового агента ЦРУ из России.
«Эти сообщения фактически некорректные»,— сказал он.
Также и Центральное разведывательное управление США называло сообщения об информаторе «ошибочными» и «просто ложными».
«Не соответствуют действительности необоснованные спекуляции о том, что к предполагаемой операции по вывозу информатора привело неосторожное обращение президента с наиболее деликатной разведывательной информацией», — заявила директор ЦРУ по связям с общественностью Бриттани Брамелл.
Ранее CNN распространила информацию, что спецслужбы США вывезли из России «очень ценного» агента в 2017 году.
Южная Корея пожаловалось в ВТО на Японию
Южная Корея подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с японскими торговыми ограничениями в рамках дальнейшей эскалацией спора, возникшего в результате колониального господства Японии в отношении Кореи.
Сеул пожаловался, что снятие Токио в июле статуса преференциальной торговли для трех материалов, критически важных для южнокорейских технологических компаний, нарушило правила ВТО, регулируя торговлю по политическим причинам.
Токио утверждает, что введение новых мер контроля за торговлей основывалось на вопросах безопасности и доверия.
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