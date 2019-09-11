Мировые новости на завтрак: Трамп продлил указ против вмешательства в выборы США

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Президент США Дональд Трамп продлил на год действие исполнительного указа, который предусматривает автоматическое введение санкций против иностранных организаций и лиц, уличенных в попытках вмешательства в американские выборы любого уровня.

В сообщении на сайте Белого дома отмечается, что продление указа, введенного год назад, не говорит о том, что иностранное вмешательство в американские выборы имело место быть.

Напомним, что представляя документ в 2018 году в администрации Трампа отмечали, что это «предупреждение» адресован не только Российской Федерации, которой часто приписывают вмешательство в выборы США, но и таким странам, как Китай, Иран и Северная Корея.

