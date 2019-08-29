Мировые новости на завтрак: Новые правительства в Италии и Венесуэле
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру четверга, 29 августа.
В Италии cформируют новое правительство
Итальянский президент Серджо Маттарелла пригласил ушедшего на прошлой неделе в отставку с поста премьер-министра Джузеппе Конте, чтобы поручить ему сформировать новое правительство. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Италии в Twitter.
Ранее стало известно, что две итальянские партии договорились о создании коалиции. В нее войдут оппозиционная левоцентристская Демократическая партия (PD) и популистское «Движение пяти звезд» (M5S).
Как пишет The Guardian, эти партии можно считать давними «врагами», и неизвестно, как долго продлится их союз.
Гуайдо создал собственное правительство в Венесуэле
Гуайдо создал собственное правительство в Венесуэле
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил, что создал собственное правительство. Об этом он заявил во время выступления в Национальной ассамблее, говорится в его Twitter-аккаунте. Членов нового правительства лидер оппозиции называет «президентскими уполномоченными».
Ранее Гуайдо объявил о намерении усилить давление на правительство действующего президента Боливарианской республики Николаса Мадуро. Оппозиция рассчитывает добиться отставки главы государства. Гуйадо заявил, что уличные антиправительственные протесты продолжатся.
Напомним, что в январе Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали Соединенные Штаты, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президентом Николаса Мадуро.
Более миллиона британцев выступили против приостановки парламента
Менее чем за сутки петиция против приостановки работы британского парламента набрала более одного миллиона подписей.
Зарегистрированное на сайте Вестминстера коллективное обращение отмечает, что «работа парламента не может быть приостановлена, и он не может быть распущен до того момента, пока предусмотренный статьей 50 [Лиссабонского договора о ЕС] срок [переговоров] не будет значительным образом продлен или Великобритания не откажется от намерения выйти из Евросоюза».
Накануне Королева Великобритании Елизавета II утвердила предложенную премьер-министром Борисом Джонсоном приостановку работы парламента страны с 9 сентября по 14 октября. Британские СМИ высказывают предположения, что таким образом премьер-министр добивается одобрения плана по выходу страны из ЕС без сделки с Брюсселем.
Американский ведущий извинился перед Трампа за «русских олигархов»
Ведущий американского телеканала MSNBC Лоуренс О'Доннелл извинился за сказанные им ранее слова о том, что президент США Дональд Трамп получал кредиты в Deutsche Bank якобы под гарантии «русских олигархов».
Ведущий признал, что сделал «ошибку в суждении», когда сослался на некий источник без проведения необходимой проверки.
Ранее появились данные, что юристы Трампа потребовали от О'Доннелла опровержения слов о «русских олигархах» и пригрозили обратиться в суд.
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