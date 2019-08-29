Мировые новости на завтрак: Новые правительства в Италии и Венесуэле

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Итальянский президент Серджо Маттарелла пригласил ушедшего на прошлой неделе в отставку с поста премьер-министра Джузеппе Конте, чтобы поручить ему сформировать новое правительство. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Италии в Twitter.

Ранее стало известно, что две итальянские партии договорились о создании коалиции. В нее войдут оппозиционная левоцентристская Демократическая партия (PD) и популистское «Движение пяти звезд» (M5S).

Как пишет The Guardian, эти партии можно считать давними «врагами», и неизвестно, как долго продлится их союз.

