СМИ узнали о российских поручителях Трампа в Deutsche Bank

У кредитов Дональда Трампа в Deutsche Bank были российские поручители, сообщил близкий к немецкому банку источник американскому телеканалу MSNBC.

«Источник, близкий к Deutsche Bank, говорит, что налоговые декларации Трампа показывают, что он платит очень мало подоходного налога и, что более важно, что его займы имеют российских соучредителей. Если это так, то это объясняет каждое доброе слово, которое Трамп когда-либо говорил о России и Путине», — цитирует спецкор НСН сообщение ведущего телеканала.

Ранее газета Financial Times сообщила, что у немецкого банка обнаружили налоговые декларации, поданные президентом Соединенных Штатов, его семьей или его предприятиями. Отмечается, что комитет Палаты представителей СЩА по финансовым услагам ранее запросил ряд финансовых документов, связанных с главой Белого дома и его семьей, как у Deutsche Bank, так и у американского банка Capital One Financial.