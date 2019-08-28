СМИ узнали о российских поручителях Трампа в Deutsche Bank

Хорошему отношению президента США к России и Путину возможно нашли объяснение. Подробнее в материале НСН.

У кредитов Дональда Трампа в Deutsche Bank были российские поручители, сообщил близкий к немецкому банку источник американскому телеканалу MSNBC.

«Источник, близкий к Deutsche Bank, говорит, что налоговые декларации Трампа показывают, что он платит очень мало подоходного налога и, что более важно, что его займы имеют российских соучредителей. Если это так, то это объясняет каждое доброе слово, которое Трамп когда-либо говорил о России и Путине», — цитирует спецкор НСН сообщение ведущего телеканала.

Ранее газета Financial Times сообщила, что у немецкого банка обнаружили налоговые декларации, поданные президентом Соединенных Штатов, его семьей или его предприятиями. Отмечается, что комитет Палаты представителей СЩА по финансовым услагам ранее запросил ряд финансовых документов, связанных с главой Белого дома и его семьей, как у Deutsche Bank, так и у американского банка Capital One Financial.

Экономист посчитал угрозы Deutsche Bank прогибом ЕС под санкционной политикой США

В марте этого года газета The New York Times писала, что до того, как стать президентом Соединенных Штатов, Дональд Трамп получил от Deutsche Bank кредиты на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей.

В конце февраля демократы в Палате представителей Конгресса США запустили расследование в отношении Дональда Трампа и Deutsche Bank. Как сообщал Politico, их заинтересовал вопрос, почему немецкий банк согласился дать кредит компании Трампа, когда все остальные финансовые организации отказали. Также, демократы хотят выяснить, замешана ли в этом вопросе Россия.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
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