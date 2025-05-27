Мирошник: За неделю в результате ударов ВСУ пострадали свыше 100 человек

В результате атак ВСУ с 19 по 25 мая пострадали 117 россиян, еще девять погибли. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сообщает RT.

Российские средства ПВО сбили 99 БПЛА за ночь

По его словам, среди пострадавших — девять несовершеннолетних. Мирошник также уточнил, что за прошедшую неделю украинские войска выпустили по меньшей мере 2187 боеприпасов по гражданским целям.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что, по данным Минобороны России, за минувшую ночь российская система ПВО уничтожила 99 украинских беспилотников.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:РоссиянеВСУПострадавшиеРодион Мирошник

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