Мирошник: За неделю в результате ударов ВСУ пострадали свыше 100 человек

По его словам, среди пострадавших — девять несовершеннолетних. Мирошник также уточнил, что за прошедшую неделю украинские войска выпустили по меньшей мере 2187 боеприпасов по гражданским целям.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что, по данным Минобороны России, за минувшую ночь российская система ПВО уничтожила 99 украинских беспилотников.

