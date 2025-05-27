Мирошник: За неделю в результате ударов ВСУ пострадали свыше 100 человек
27 мая 202509:02
В результате атак ВСУ с 19 по 25 мая пострадали 117 россиян, еще девять погибли. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сообщает RT.
По его словам, среди пострадавших — девять несовершеннолетних. Мирошник также уточнил, что за прошедшую неделю украинские войска выпустили по меньшей мере 2187 боеприпасов по гражданским целям.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что, по данным Минобороны России, за минувшую ночь российская система ПВО уничтожила 99 украинских беспилотников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru