ВСУ атаковали с помощью БПЛА три населенных пункта под Белгородом

Украинские беспилотники атаковали три населенных пункта в Белгородской области, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Так, в селе Новое Волоконовского района дрон ударил по припаркованному у дома автомобилю. Повреждения получили забор и теплица.

«В Белгородском районе в селе Лозовое беспилотник атаковал частный дом — пробита кровля и посечен забор», — написал Гладков в Telegram-канале.

Кроме того, в хуторе Балки Шебекинского округа в результате удара БПЛА полностью сгорел автомобиль.

В ночь на 13 января ПВО сбила над Белгородской областью один украинский дрон, напоминает RT.

