ВСУ атаковали с помощью БПЛА три населенных пункта под Белгородом
Украинские беспилотники атаковали три населенных пункта в Белгородской области, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Так, в селе Новое Волоконовского района дрон ударил по припаркованному у дома автомобилю. Повреждения получили забор и теплица.
«В Белгородском районе в селе Лозовое беспилотник атаковал частный дом — пробита кровля и посечен забор», — написал Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, в хуторе Балки Шебекинского округа в результате удара БПЛА полностью сгорел автомобиль.
В ночь на 13 января ПВО сбила над Белгородской областью один украинский дрон, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru