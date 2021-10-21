Минздрав Великобритании исключил возможность локдауна в стране

Власти Великобритании не намерены вводить режим самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. Об этом заявили в Минздраве страны. В ведомстве подчеркнули, что активная вакцинация жителей от COVID-19 позволит избежать введения локдауна в Великобритании.

Ранее стало известно, что в Великобритании за сутки выявили 49 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в стране достигло 8 589 737 человек, пишет RT.

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Между тем, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что объявленные властями нерабочие дни позволят «разорвать цепочку и резко снизить заболеваемость», сообщает ТАСС.

По её мнению, объявлять в стране федеральный локдаун нецелесообразно, так как это будет «огромным ударом для экономики и психологическим ударом для граждан». Матвиенко призвала россиян не думать о нерабочих днях, как о дополнительном отпуске и постараться находиться дома.

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ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:КоронавирусВеликобритания
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