Минздрав Великобритании исключил возможность локдауна в стране
Власти Великобритании не намерены вводить режим самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. Об этом заявили в Минздраве страны. В ведомстве подчеркнули, что активная вакцинация жителей от COVID-19 позволит избежать введения локдауна в Великобритании.
Ранее стало известно, что в Великобритании за сутки выявили 49 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в стране достигло 8 589 737 человек, пишет RT.
Между тем, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что объявленные властями нерабочие дни позволят «разорвать цепочку и резко снизить заболеваемость», сообщает ТАСС.
По её мнению, объявлять в стране федеральный локдаун нецелесообразно, так как это будет «огромным ударом для экономики и психологическим ударом для граждан». Матвиенко призвала россиян не думать о нерабочих днях, как о дополнительном отпуске и постараться находиться дома.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru