Минздрав Великобритании исключил возможность локдауна в стране

Власти Великобритании не намерены вводить режим самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. Об этом заявили в Минздраве страны. В ведомстве подчеркнули, что активная вакцинация жителей от COVID-19 позволит избежать введения локдауна в Великобритании.

Ранее стало известно, что в Великобритании за сутки выявили 49 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в стране достигло 8 589 737 человек, пишет RT.