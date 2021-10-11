Минздрав Украины запретил непривитым пользоваться общественным транспортом
Правительство Украины запретило непривитым от коронавируса гражданам пользоваться межрегиональным общественным транспортом в «жёлтой», «оранжевой» и «красной» зонах. Как сообщает пресс-служба ураинского минздрава, новые ограничения вводятся с 21 декабря .
В сообщении говорится, что с этой даты перевозки будут осуществляться только при наличии у водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров сертификата о прохождении полного курса вакцинации или получении минимум одной дозы (для «жёлтой» зоны), справки о перенесённом коронавирусе либо отрицательного ПЦР-теста (не старше 72 часов).
Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко отметил, что новые требования являются вынужденным шагом в борьбе с распространением COVID-19.
В ведомстве отметили, что ограничения будут касаться межобластных пассажирских перевозок на любом транспорте, кроме городских и внутриобластных. Ответственность за наличие документов будет нести компания-перевозчик.
Ранее кабмин Украины принял решение продлить адаптивный карантин в стране до 31 декабря 2021 года.
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