Адаптивный карантин на Украине продлили до конца года

Правительство Украины приняло решение продлить адаптивный карантин в стране до 31 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба украинского кабмина.

В сообщении говорится, что причной сохранения разных ограничений в регионах, стало «ухудшение эпидемической ситуации».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о продлении в стране адаптивного карантина до 1 октября. Позже главный санитарный врач страны Игорь Кузин отметил, что украинские власти намерены ужесточить ограничительные меры, введённые из-за пандемии COVID-19.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КарантинКоронавирусУкраина
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