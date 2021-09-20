Адаптивный карантин на Украине продлили до конца года
Правительство Украины приняло решение продлить адаптивный карантин в стране до 31 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба украинского кабмина.
В сообщении говорится, что причной сохранения разных ограничений в регионах, стало «ухудшение эпидемической ситуации».
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о продлении в стране адаптивного карантина до 1 октября. Позже главный санитарный врач страны Игорь Кузин отметил, что украинские власти намерены ужесточить ограничительные меры, введённые из-за пандемии COVID-19.
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