Минздрав Румынии объявил в стране эпидемию кори

Министерство здравоохранения Румынии объявило эпидемию кори. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Роспотребнадзор: ситуация с корью и коклюшем в РФ контролируемая

В стране зарегистрировано порядка двух тысяч заражений в 29 уездах. Минздрав назвал тревожной динамику роста числа заболевших.

Министерство отметило, что обеспечит возможность вакцинации детей в возрасте 9-11 месяцев. Власти проведут информационную кампанию по пропаганде вакцинации.

В Новгородской области зафиксировали случай заражения ребенка корью. Региональное управление Роспотребнадзора уточнило, что заболевший прибыл с территории Северного Кавказа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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