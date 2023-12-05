Минздрав Румынии объявил в стране эпидемию кори
Министерство здравоохранения Румынии объявило эпидемию кори. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
В стране зарегистрировано порядка двух тысяч заражений в 29 уездах. Минздрав назвал тревожной динамику роста числа заболевших.
Министерство отметило, что обеспечит возможность вакцинации детей в возрасте 9-11 месяцев. Власти проведут информационную кампанию по пропаганде вакцинации.
В Новгородской области зафиксировали случай заражения ребенка корью. Региональное управление Роспотребнадзора уточнило, что заболевший прибыл с территории Северного Кавказа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru