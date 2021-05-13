Минздрав Палестины заподозрил Израиль в применении химического оружия

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что обнаружило у нескольких погибших жителей сектора Газа признаки удушения отравляющими газами.

Тела были доставлены в медицинский центр «аш-Шифа», которые осмотрел патологоанатом и заключил, что непосредственной причиной смерти стало «удушение вследствие вдыхания отравляющих газов», говорится в пресс-релизе палестинского Минздрава в Facebook.

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Специалисты сейчас изучают взятые биоматериалы у погибших.

Палестино-израильское отношения резко обострились в понедельник, 10 мая, после протестов палестинцев в Восточном Иерусалиме из-за выселения арабских семей. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы не менее 1600 ракет. С начала обострения конфликта погибли шесть мирных израильтян и один военный. В свою очередь Израиль нанес удары по сектору Газа, атаковав порядка 600 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада». Минздрав Палестины сообщал о гибели 83 человек.

Cтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в эфире НСН объяснил, кому выгодна эскалация напряженности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Химическое ОружиеПалестинаИзраиль
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