Минздрав Палестины заподозрил Израиль в применении химического оружия

Специалисты сейчас изучают взятые биоматериалы у погибших.

Палестино-израильское отношения резко обострились в понедельник, 10 мая, после протестов палестинцев в Восточном Иерусалиме из-за выселения арабских семей. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы не менее 1600 ракет. С начала обострения конфликта погибли шесть мирных израильтян и один военный. В свою очередь Израиль нанес удары по сектору Газа, атаковав порядка 600 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада». Минздрав Палестины сообщал о гибели 83 человек.

Cтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в эфире НСН объяснил, кому выгодна эскалация напряженности.

